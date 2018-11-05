Дачники пожаловались, что их приравняли к владельцам престижных коттеджей

Налог на землю для малообеспеченных владельцев огородных участков необходимо снизить. Об этом заявил врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко на встрече с сотрудниками «Восточного порта» во время рабочего визита в Находку в понедельник, 5 ноября. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт primorsky.ru.

На встрече жители поселка Врангель подняли вопрос кадастровой стоимости земли. В рамках краевого закона о садоводческих товариществах стоимость налога на землю за год увеличилась в 10 раз.

«В 2016 году налог за 10 соток земли составлял 34 тысячи рублей, с 1 января 2017 года – уже 340 тысяч рублей», – отметили они.

Олег Кожемяко подчеркнул, что законодательство должно быть направлено на поддержку социально незащищенных слоев населения.

«Мы сами принимаем краевые законы, поэтому у нас есть возможность их менять. Дайте предложения, нужно разделять владельцев дачных участков с коттеджами и людей, для которых огород жизненно необходим. Если законы приняты против жителей края, их нужно пересматривать во благо населения», – заявил глава Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]