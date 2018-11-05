Новости Общество Экономика Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:33
  0

Дачники пожаловались, что их приравняли к владельцам престижных коттеджей

Дачники пожаловались, что их приравняли к владельцам престижных коттеджей

Налог на землю для малообеспеченных владельцев огородных участков необходимо снизить. Об этом заявил врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко на встрече с сотрудниками «Восточного порта» во время рабочего визита в Находку в понедельник, 5 ноября. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт primorsky.ru.

На встрече жители поселка Врангель подняли вопрос кадастровой стоимости земли. В рамках краевого закона о садоводческих товариществах стоимость налога на землю за год увеличилась в 10 раз.

«В 2016 году налог за 10 соток земли составлял 34 тысячи рублей, с 1 января 2017 года – уже 340 тысяч рублей», – отметили они.

Олег Кожемяко подчеркнул, что законодательство должно быть направлено на поддержку социально незащищенных слоев населения.

«Мы сами принимаем краевые законы, поэтому у нас есть возможность их менять. Дайте предложения, нужно разделять владельцев дачных участков с коттеджами и людей, для которых огород жизненно необходим. Если законы приняты против жителей края, их нужно пересматривать во благо населения», – заявил глава Приморья.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря