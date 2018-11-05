Дачники пожаловались, что их приравняли к владельцам престижных коттеджей
Налог на землю для малообеспеченных владельцев огородных участков необходимо снизить. Об этом заявил врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко на встрече с сотрудниками «Восточного порта» во время рабочего визита в Находку в понедельник, 5 ноября. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт primorsky.ru.
На встрече жители поселка Врангель подняли вопрос кадастровой стоимости земли. В рамках краевого закона о садоводческих товариществах стоимость налога на землю за год увеличилась в 10 раз.
«В 2016 году налог за 10 соток земли составлял 34 тысячи рублей, с 1 января 2017 года – уже 340 тысяч рублей», – отметили они.
Олег Кожемяко подчеркнул, что законодательство должно быть направлено на поддержку социально незащищенных слоев населения.
«Мы сами принимаем краевые законы, поэтому у нас есть возможность их менять. Дайте предложения, нужно разделять владельцев дачных участков с коттеджами и людей, для которых огород жизненно необходим. Если законы приняты против жителей края, их нужно пересматривать во благо населения», – заявил глава Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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