Компания Дерипаски может зарегистрироваться в Приморье

Российский производитель алюминия Rusal, подпавший под американские санкции, заявил о переносе своего юридического адреса с острова Джерси на территорию России. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже.

«После тщательного обсуждения совет директоров решил, что это отвечает интересам компании и акционеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании необходимо договориться с властями России, фондовыми биржами и другими регуляторами, поменять английское название и полное и сокращенное названия на русский, а также привести документы в соответствие с российским законодательством.

До сих пор группа En+ Group, равно как и ее крупнейший актив Rusal, была зарегистрирована на британском острове Джерси. В октябре 2017 года агентство «Интерфакс» со ссылкой на обзор инвестбанка Sberbank CIB сообщало о планах перерегистрировать группу компаний на Кипре. В самой En+ Group комментировать эту информацию тогда отказались.

В начале июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве указывала, что Rusal рассматривал возможность перерегистрации в Калининградской области и Приморском крае. Эти два региона упоминаются в документе, который был распространен в Гонконге.

3 августа Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов (САР) на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области. В соответствии с принятыми законами подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица. Закон предусматривает процедуру редомиляции (смена юридического адреса с одной юрисдикции на другую), однако в том случае, если компания создана до 1 января 2018 года, а контролирующие ее лица заняли свои должности не позднее 1 января 2017 года. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, устанавливаются на уровне 0%.

Один из главных акционеров Rusal Олег Дерипаска (контролирует 48,13% компании) был включен в санкционный список США в начале апреля 2018 года. Под санкции попал также и Виктор Вексельберг (вместе с партнерами он контролирует 26,5% Rusal).

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Источник: YANDEX.ru [ www.yandex.ru ]