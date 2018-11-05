Приморские торговые сети "Три кота" и "Радиус" сворачивают свою деятельность в столице Дальневосточного федерального округа. Уже известно,что сеть "Радиуса" займут эконом-"дочки" "Самбери",а на "Три кота" в Хабаровске покупателя не нашлось, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vestidv.ru

Тем временем, на Дальнем Востоке все чаще говорят, что ситуацию спасут только крупные ритейлеры типа "Магнита", "Ашана" или "Дикси".

Анна Кальчук, корреспондент: "Опустевшая парковка, объявления о закрытии. Хотя еще недавно здесь кипела торговля. Большой ассортимент, щедрая система лояльности. Но даже такие данные не смогли удержать на плаву. Пока эти мощности и помещения не интересны продовольственным сетям ни местным, ни федеральным"

Магнит, Ашан, Дикси. Последние годы все чаще об этих продовольственных гигантах говорят на Дальнем Востоке. Чем меньше доля крупных сетей в общем обороте розницы, а за год он сократился на 3 процентов, тем сильнее хотят видеть новые имена на вывесках в крупнейших городах Дальнего Востока. Но пока крупноформатные сети далеко на восток идти, не готовы.

Екатерина Чабан, начальник отдела торговли министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края: "На данным момент у нас плотность населения 1,62 чел на квадратный км. Для сравнения в Новосибирской области более 15. Здесь экономика в первую очередь."

Но если под покупательский непривычно слабый, для центральных регионов, поток подстроиться можно, то с географией все куда сложнее - говорят представители пожалуй единственной крупной продовольственной сети Дальнего Востока. Налаженная с поставщиками схема, к примеру в Московской области или в Краснодарском крае на расстоянии тысяч километров не столь эффективна.

Михаил Петухов, операционный директор сети "Самбери": "Логистика ДВ во многом отличается от логистики, которая есть в центральной части страны. Да, здесь придется с ноля выстраивать схемы, им придется пройти тот же путь, что и нашей компании"

И тем не менее дальневосточные чиновники не намерены останавливаться с бизнес-предложениями. Ведь появление федеральных резидентов кардинально изменит местный рынок. По прогнозу новые сети создадут конкуренцию и заставят всех игроков снизить цены как минимум на 10-15%.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]