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Вчера, 23:27
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Кожемяко потребовал ввести особый экологический сбор со стивидоров Находки

Кожемяко потребовал ввести особый экологический сбор со стивидоров Находки

Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко жестко раскритиковал работу руководителей стивидорных компаний по защите Находки от угольной пыли и потребовал ввести особый экологический сбор.

Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Находку в понедельник, 5 ноября, провел совещание с руководителями углеперевалочных компаний, администрации Находки и контрольными органами. Перед этим он встретился с жителями микрорайона мыс Астафьева, которые больше всего страдают от угольной пыли. Люди пожаловались на бездействие стивидоров.

После встречи на совещании Олег Кожемяко потребовал от стивидоров принять ряд неотложных мер.

«Вы 6 лет здесь работаете, зарабатываете неплохие деньги, не могли продумать защитные меры?! За это время можно было и благоустройство сделать, и питание в школах, и ветеранам помогать. Или считаете, что около 1% налогов, которые вы в бюджет города перечисляется, достаточно?! Вы за кого людей держите?! Не хотите работать по-другому, я найду другие рычаги воздействия», – заявил Олег Кожемяко стивидорам, добавив, что виноваты в сложившейся ситуации руководители компаний на местах, не сумевшие организовать производство с учетом экологических требований, донести до владельцев бизнеса о проблемах, организовать диалог с местным населением.

По мнению врио Губернатора Приморья, есть ряд первоочередных мер, среди которых – прохождение экологической экспертизы стивидорными компаниями и введение так называемого экологического сбора на нужды города.

«Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить – благоустройство, озеленение или что-то другое», – дал поручение Олег Кожемяко.

Также по его требованию компании разработают публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно будут отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.

Олег Кожемяко поднял вопрос по перевозке угля по городу самосвалами.

«По какому праву через весь город в порт в Ливадию возят уголь машинами? Это можно делать только для городских котельных, никак иначе. Есть железнодорожные пути для перевозки угля, это проблема портовиков, нас она не касается, пусть договариваются сами», – обозначил он, поручив Росприроднадзору, ГИБДД и администрации Находки организовать проверку по фактам перевозки угля в черте города.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что берет проблему угольной пыли под особый контроль.

«Ситуация накалена до предела, годами шел обман и населения, и власти, и Президента, дальше так продолжаться не может. Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», – резюмировал врио Губернатора.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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