Кожемяко потребовал ввести особый экологический сбор со стивидоров Находки

Врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко жестко раскритиковал работу руководителей стивидорных компаний по защите Находки от угольной пыли и потребовал ввести особый экологический сбор.

Олег Кожемяко во время рабочей поездки в Находку в понедельник, 5 ноября, провел совещание с руководителями углеперевалочных компаний, администрации Находки и контрольными органами. Перед этим он встретился с жителями микрорайона мыс Астафьева, которые больше всего страдают от угольной пыли. Люди пожаловались на бездействие стивидоров.

После встречи на совещании Олег Кожемяко потребовал от стивидоров принять ряд неотложных мер.

«Вы 6 лет здесь работаете, зарабатываете неплохие деньги, не могли продумать защитные меры?! За это время можно было и благоустройство сделать, и питание в школах, и ветеранам помогать. Или считаете, что около 1% налогов, которые вы в бюджет города перечисляется, достаточно?! Вы за кого людей держите?! Не хотите работать по-другому, я найду другие рычаги воздействия», – заявил Олег Кожемяко стивидорам, добавив, что виноваты в сложившейся ситуации руководители компаний на местах, не сумевшие организовать производство с учетом экологических требований, донести до владельцев бизнеса о проблемах, организовать диалог с местным населением.

По мнению врио Губернатора Приморья, есть ряд первоочередных мер, среди которых – прохождение экологической экспертизы стивидорными компаниями и введение так называемого экологического сбора на нужды города.

«Пусть, допустим, 10-15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счет, и люди сами определяют, куда их направить – благоустройство, озеленение или что-то другое», – дал поручение Олег Кожемяко.

Также по его требованию компании разработают публичные графики выполнения пылезащитных мероприятий и регулярно будут отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.

Олег Кожемяко поднял вопрос по перевозке угля по городу самосвалами.

«По какому праву через весь город в порт в Ливадию возят уголь машинами? Это можно делать только для городских котельных, никак иначе. Есть железнодорожные пути для перевозки угля, это проблема портовиков, нас она не касается, пусть договариваются сами», – обозначил он, поручив Росприроднадзору, ГИБДД и администрации Находки организовать проверку по фактам перевозки угля в черте города.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что берет проблему угольной пыли под особый контроль.

«Ситуация накалена до предела, годами шел обман и населения, и власти, и Президента, дальше так продолжаться не может. Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», – резюмировал врио Губернатора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]