«Летучие мыши» поселились в Приморском океанариуме

Экспозицию подводного туннеля пополнила стая длиннопёрых платаксов, также известных как рыбы-летучие мыши. Эти крупные обитатели тропиков прибыли в Приморский океанариум из Окинавы в сентябре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу океанариума.

- После адаптации и карантина, который включал в себя антипаразитарную и антибактериальную обработку, мы перевезли в экспозицию главного корпуса 26 платексов, - пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. – Эти рыбы, несмотря на свой большой размер – крупные особи достигают 50 сантиметров и будут расти дальше – спокойны и миролюбивы, поэтому хорошо уживаются с другими обитателями аквариума.

Платаксы всеядны, но они не охотятся и никогда не питаются другой живой рыбой, хотя, если предложат, с удовольствием едят белковый корм – мидии, гребешок, мясо рыбы в нарезке. Длиннопёрые платаксы – стайные рыбы, сразу после зарыбления они присоединились к уже живущим в туннеле платаксам, и теперь можно увидеть, как эти рыбы плавают косяком. Отметим, что стекло подводного туннеля работает как обратная линза и значительно уменьшает размеры рыб, поэтому стоит знать, что на самом деле жители аквариума крупнее, чем кажутся – некоторые платаксы при длине тела в полметра весят более трёх килограммов.

Справка

Платаксы живут в прибрежных водах тропических морей. Причем в подростковом возрасте они обитают среди мангровых зарослей, маскируясь под мертвые листья этих растений для защиты. Испугавшись, рыбки максимально раскрывают свои плавники и опускаются на дно, где лежат совершенно неподвижно, напоминая опавшие листья мангровых деревьев. С возрастом они откочёвывают в открытую часть шельфа. Платаксы - плоские высокотелые рыбы, внешность которых сильно меняется по мере взросления – молодь имеет очень длинные спинной и анальный плавники, из-за которых платаксов и прозвали летучими мышами, с возрастом эти плавники становятся короче.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]