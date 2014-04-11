В Приморье охотник застрелил своего товарища
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, 1 ноября 2018 года в лесном массиве вблизи села Приозерное Хорольского района подозреваемый, стреляя в дикое животное, находящееся в непосредственной близости он него, произвел один выстрел в другого охотника, в результате полученного ранения потерпевший умер.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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