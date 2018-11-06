Обеспечить приморцев качественными и недорогими морепродуктами промысловиков и бизнесменов призвал глава региона Олег Кожемяко. Розничная цена в крупных торговых сетях края снизилась на несколько видов свежемороженой рыбы. Теперь на прилавках магазинов килограмм сельди можно купить за 49, а навагу за 45 рублей.

Приморье - крупнейший регион России, где добывается рыба. Краю принадлежит 20% от общероссийского вылова, однако цены на большинство морепродуктов - одни из самых высоких в стране.

Владими Горбулько, житель Владивостока: «Я живу у моря, почему такая рыба дорогая. Хотелось бы камбалы, я уже забыл ее вкус — цены бешеные!»

Елена Копытова, жительница Владивостока: «Навага очень дорогая, треска очень дорогая, кальмары, а это все в наших водах ловится...»

Такая ситуация недопустима и ее срочно нужно менять, заявил руководитель края. Обеспечить людей доступной по цене рыбой один из первых вопросов, за решение которого взялся Олег Кожемяко, после назначения Временно исполняющим обязанности губернатора Приморья. Рыбопромышленников и представителей торговли он призвал снизить цены хотя бы на шесть видов рыбы, которая пользуется спросом у приморцев.

Анна Остроухова, жительница Владивостока: «Сегодня цены меня порадовали и очень удивили. И сельдь хорошая, и горбуша!»

Павел Остроухов, житель Владивостока: «Когда бываешь на Западе, говорят, мол вы из Владивостока, у вас, наверное, рыба дешевая? Я отвечал раньше, что пока не очень, а сейчас буду говорить, что у нас во Владивостоке много дешевой рыбы!»

Если прежде свежемороженый минтай обходился жителям края в 130 рублей за килограмм, сегодня его цена радует многих — всего 75 рублей. Значительно подешевели кальмар, сельдь, навага. Ценник у популярного представителя лососевых приятно удивляет - 110 рублей за килограмм, а ведь еще вчера горбушу продавали по 140 за килограмм, а то и по 180 рублей. Розничная цена упала и на два вида рыбных консервов.

Марина Михеева, продавец-консультант: «Сегодня у нас стартовала социальная программа в сети магазинов. Например, кальмар стоил 239 рублей, а сейчас по новой цене он стоит 130 рублей».

Дать старт проекту «Приморская рыба» Олегу Кожемяко удалось объединить интересы промысловиков и бизнесменов. По словам главы региона, снижение цен и защита социально незащищенной категории граждан — наша общая обязанность. К такому соглашению пришли сразу несколько крупных торговых сетей и рыбных портов Приморья. Также программу поддержали 12 дальневосточных рыбоперерабатывающих компаний и ассоциация рыбохозяйств края.

Хорошую прибыль можно получать не только за счет накручивания цены на рыбопродукцию, но и от увеличения объема продаж. Именно в этом мнении сегодня сходятся у представителей власти, бизнеса и рыбопромышленников края.

Поставлять рыбу по себестоимости в торговые сети края, уже готовы рыбаки Приморья, Камчатки, и Сахалина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]