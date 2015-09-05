Жители Приморья пережили аномально теплый октябрь

Завершившийся октябрь 2018 года стал самым теплым в истории регулярных метеорологических наблюдений (с 1891 года и по настоящее время) в России и на Северном полушарии Земли, сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, средняя температура воздуха, рассчитанная по всей территории Российской Федерации, превысила прежнее рекордное достижение, установленное в октябре 1967 г. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в отдельности это также был самый теплый октябрь в истории. В любой точке страны средняя за месяц температура воздуха больше нормы. На европейской территории – на 2-3 °С, в Сибири – на 3-8 °С и на Дальнем Востоке – на 3-6 °С. В Арктике на севере Карского моря аномалия среднемесячной температуры более +10 ° С. Повсюду от северо-западной границы до Тихого океана неоднократно устанавливались новые максимумы температуры воздуха.

Средняя температура октября на Северном полушарии Земли повторила рекордное достижение (с точностью до 0.1 °С), впервые установленное в октябре 2015 г. Помимо России, крупные положительные аномалии среднемесячной температуры зарегистрированы на Аляске (+3…6 °С), в Восточной и Центральной Европе, в Казахстане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке (более +2 °С). Но есть и такие регионы, где в среднем за месяц оказалось холоднее обычного. Это, прежде всего, Канада и значительная часть США (аномалии среднемесячной температуры -2…-4 °С), а также некоторые территории Китая и Индии и северная акватория Атлантического океана.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]