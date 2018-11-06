С начала ноября в Приморье снова выросли цены на бензин. Ряд АЗС перешагнули порог 50 рублей за литр. Подорожали 98-ой и дизтопливо. По прогнозам специалистов, это еще не предел. Руководители сетевые заправок ссылаются на баснословные оптовые цены. Автовладельцы, между тем, сокращают километраж. На что еще готовы приморцы, чтобы выдержать ценовой удар и есть ли предел у золотого бензина?

Залить полный бак - уже почти роскошь, уныло иронизируют приморцы. На заправках — прейскурант взял очередную высоту. Цены на 98-ой и дизтопливо уверенно перешагнули порог 50 рублей за литр. 92-ой и 95-ый активно к нему стремятся. За осень стоимость выросла незаметно, всего на процент. Но вполне ощутимо для бюджета автовладельцев.

Жители Приморья:

- Много уходит. 15000 рублей в месяц.

- Да вообще ужас! 500 залил опять горит лампочка.

- Что будет через месяц? Будем на электрички пересаживаться

- 5700 в месяц. Соляра - 51 уже. Это издевательство над народом!

Кто-то сокращает километраж в надежде сэкономить, кто-то все чаще смотрит в сторону электромобилей. А некоторые приморцы велосипед изобретать не стали, а просто пересели на него, до морозов. Топливные сетевики, в свою очередь, скачок объясняют непомерными аппетитами нефтяников. ОПТ диктует. Он сегодня выше розницы.

Юрий Чубко, вице-президент Приморского топливного союза: «В стране нет полноценного механизма формования цен от добычи до «пистолета». Розничные цены сдерживают, ОПТ не контролируют. Сложная ситуация. Если взять популярный зимний дизель, его закупочная цена выше розничной на 15 рублей».

Еще жестче взлеты на ГСМ ударили по промышленности. Портовики, сельское хозяйство, рыбодобывающая отрасль — их затраты на нефтепродукты за год выросли вдвое. После октябрьской встречи с нефтяниками правительство обещает обуздать оптовые расценки. Крупнейшие нефтекомпании по состоянию на 1 ноября снизили оптовые цены на бензин и дизтопливо. О том, как это отразится на рядовых автомобилистах, станет понятно уже в ближайшее время.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]