Приморский силач Иван Савкин готовится к новому рекорду

10 ноября 2018 года в 12.00 на центральной площади села Владимиро-Александровское - центре Партизанского района Приморского края, Иван Савкин установит новый рекорд России, а возможно, мира - протянет два лесовоза массой 50 тонн!

Ранее Иван Савки двигал самолёты и поезда, тянул за собой автобусы с пассажирами и спецтехнику, танки и корабли.

Организатор выступления - Администрация Партизанского района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]