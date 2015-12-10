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Приморский силач Иван Савкин готовится к новому рекорду

Приморский силач Иван Савкин готовится к новому рекорду

Фото: Инстаграм, страница Ивана Савкина

10 ноября 2018 года  в 12.00 на центральной площади села Владимиро-Александровское - центре Партизанского района Приморского края, Иван Савкин установит новый рекорд России, а возможно, мира - протянет два лесовоза массой 50 тонн!

Ранее Иван Савки двигал самолёты и поезда, тянул за собой автобусы с пассажирами и спецтехнику, танки и корабли.

Организатор выступления - Администрация Партизанского района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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