Врачи «узкого» профиля проведут бесплатный прием в Надеждинском районе
Врачебный десант прибыл с двухдневным визитом в Надеждинский район Приморья. В составе бригады – оториноларинголог, невролог, кардиолог, эндокринолог и онколог.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского к рая, все специалисты, прибывшие в район, – представители Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ). С ноября представители профессорско-преподавательского состава главного медицинского вуза края работают с населением, выезжая на места. Это совместный проект департамента и ТГМУ. Врачи уже побывали в Артеме.
В Надеждинском районе врачи будут вести прием населения в течение двух дней в порядке живой очереди. Все специалисты будут дислоцированы в главной поликлинике района в поселке Новый. Прием бесплатный по полису ОМС.
Параллельно с врачами из Владивостока в районе будут работать и местные специалисты. Врач-оториноларинголог из центральной поликлиники Надеждинского района 6 ноября будет вести прием в поликлинике поселка Раздольное, где нет такого врача. А 7 ноября – в поселке Тавричанка.
Получить всю необходимую информацию о ближайших приемах специалистов из Владивостока можно в регистратуре поликлиник по месту жительства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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