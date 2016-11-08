Приморец забил до смерти своего отца-инвалида

Прокурором города Партизанска утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, фигурант проживал вместе со своим престарелым отцом-инвалидом 1937 года рождения. Преступление произошло в сентябре 2018 года. Действуя на почве личной неприязни, сын избил отца, причинив ему телесные повреждения, которые расцениваются как повлекшие тяжкий вред здоровью. В последствие потерпевший умер.

Вину в содеянном фигурант признал, он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Партизанский городской суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]