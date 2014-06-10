Приморец сделал ремонт в квартире у знакомого и влез в долги
В отделе судебных приставов по Находкинскому городскому округу находится исполнительное производство в отношении местного жителя о взыскании задолженности в счет физического лица в размере более 260 тысяч рублей.
Ранее мужчина сделал ремонт кухни своему знакомому, но того не устроило качество проделанной работы. Тогда взыскатель обратился в суд, который обязал гражданина М. возместить ущерб, причиненный потерпевшему. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
Приморец знал о решении суда и о возбуждении в отношении него исполнительного производства, но всячески уклонялся от выплаты долга в размере 267 тысяч рублей, не являлся в отдел и прятался от судебных приставов.
В рамках исполнительного производства судебные приставы выяснили, что в собственности неплательщика имеется автомобиль марки Toyota Town Ace 1995 года выпуска.
Представитель Закона установил местонахождение автомобиля и наложил арест на минивэн, разъяснив его хозяину, что арест снимут после того, как он выплатит задолженность в полном объеме. Если в течение 10 дней гражданин М. полностью не погасит задолженность, грузовик будет реализован на торгах, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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