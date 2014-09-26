Налоговая служба проводит Дни открытых дверей в Приморье
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей по информированию физических лиц по вопросам налогообложения имущества.
Они пройдут 9, 10 ноября 2018 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.
9 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока, в рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. Посетителям будет предоставлена возможность подать заявление для уточнения сведений, указанных в едином налоговом уведомлении, а также получить документы на уплату налогов.
Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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