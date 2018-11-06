Жители Владивостока предстанут перед судом по обвинению в серии поджогов автомобилей
Сотрудники уголовного розыска краевой полиции задержали подозреваемых в умышленном уничтожении чужого имущества в момент поджога автомобиля "Тойота Рав4", припаркованного на улице Бестужева.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в ходе следствия установлено, что 50-летний житель Владивостока вовлек в противоправную деятельность двоих знакомых мужчин в возрасте 33 и 34 лет. Организатор знал о финансовых проблемах своих подельников, поэтому предложил им за вознаграждение повреждать автомобили граждан, к которым испытывал личную неприязнь, путем поджога.
В период с июля 2017 по январь 2018 года, используя воспламеняющуюся жидкость, обвиняемые умышленно подожгли автомобили во Фрунзенском и Первореченском районах Владивостока. Преступления совершались в ночное время по заранее разработанному плану. Так, на улице Крыгина злоумышленники подожгли автомобиль марки "Мазда". Огонь перекинулся на рядом припаркованные транспортные средства "Тойота Целика" и "Мицубиси Аутлендер".
На проспекте Острякова злоумышленники совершили поджог автомашины "Ленд Ровер Спор".
Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 4 млн рублей.
В отношении организатора и его подельников было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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