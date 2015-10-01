Жители Владивостока жалуются на работу общественного транспорта и управляющих компаний
За неделю специалисты городской администрации приняли 1 048 сообщений от горожан. Среди обращений – жалобы на работу общественного транспорта, сообщения о неудовлетворительной работе управляющих компаний и ряд других. Все вопросы направлены в работу ответственным специалистам профильных управлений.
Как сообщили в администрации города, на прошлой неделе чаще всего горожане просили уделить внимание аварийно-восстановительному ремонту, в частности на проспекте Красного Знамени, улицах Русской и Крыгина.
За последнюю неделю на WhatsApp администрации Владивостока поступило 407 сообщений. «Горячая линия не предполагает официальных ответов. Тем не менее, все поступающие вопросы перенаправляются в профильные управления администрации города для принятия решений, проведения проверок и включения в перспективные планы работ.
Владивостокцы жаловались на работу общественного транспорта на ряде маршрутов. В частности, на нарушение графика движения 95-го автобуса.
«Стою на остановке «Детская поликлиника» в Снеговой Пади. Жду 95 автобус уже 50 минут! Это нормально?», - сообщали горожане.
«29 октября примерно в 19 часов ехали с женой на автобусе 23-го маршрута. Номер автобуса 892, буквы в темноте не разглядел. Выехали мы с «Семёновской». Автобус наполовину заполнен пассажирами. Водитель гнал машину, что было сил, резко перестраивался из ряда в ряд. Разве можно доверять жизнь таким водителям? Разберитесь, пожалуйста», - писали владивостокцы.
Для обращению в городскую администрацию можно воспользоваться любым удобным способом отправки сообщений – написать письмо и отправить его Почтой России или опустить в мобильный ящик корреспонденции, расположенный на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3, написать письмо через интернет-приёмную на официальном сайте администрации Владивостока – www.vlc.ru. Каждое сообщение будет рассмотрено, а заявитель получит ответ. Если же вы хотите, чтобы соответствующие структуры обратили на что-то более пристальное внимание, или хотите отправить свои пожелания и предложения, то можно воспользоваться горячей линией в популярном мессенджере WhatsApp, отправив сообщение на номер 8-914-703-00-11.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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