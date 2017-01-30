Корвет "Громкий" вышел в Японское море для продолжения ходовых испытаний
Новейший корвет "Громкий", который вскоре должен пополнить Тихоокеанский флот (ТОФ), во вторник снова вышел в акваторию залива Петра Великого для продолжения программы заводских ходовых испытаний.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", на борту корабля специалисты Амурского судостроительного завода, где строился боевой корабль, а также офицеры отделов и служб штаба ТОФ.
Работу корабля в море по плану испытаний обеспечивают спасательный буксир "Фотий Крылов" и морской буксир "МБ-92". Для подтверждения технических характеристик корвета используются вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ. Планируется также привлечение истребительной авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
В конце октября у берегов Приморья начались заводские испытания корвета. "Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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