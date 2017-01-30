Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:25
  0

Корвет "Громкий" вышел в Японское море для продолжения ходовых испытаний

Корвет

Фото: bmpd - LiveJournal

Новейший корвет "Громкий", который вскоре должен пополнить Тихоокеанский флот (ТОФ), во вторник снова вышел в акваторию залива Петра Великого для продолжения программы заводских ходовых испытаний.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", на борту корабля специалисты Амурского судостроительного завода, где строился боевой корабль, а также офицеры отделов и служб штаба ТОФ. 

Работу корабля в море по плану испытаний обеспечивают спасательный буксир "Фотий Крылов" и морской буксир "МБ-92". Для подтверждения технических характеристик корвета используются вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ. Планируется также привлечение истребительной авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В конце октября у берегов Приморья начались заводские испытания корвета. "Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря