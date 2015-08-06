ГТРК «Владивосток» совместно с «Русфондом» и вами продолжает социальный проект в помощь тяжелобольным детям Приморья. Внести свой вклад в лечение нуждающихся ребят можно, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542 или перечислить деньги через сайт русфонд.ру. Стоимость сообщения 75 рублей. Сейчас ваша поддержка требуется 6-летнему Саше Стельникович из приморского села Ракитное. На лечение мальчика требуется 100 тысяч рублей.

Алеся Стельникович, мама Саши: «Ну, представьте, как ребенка накормить, если у нас во рту нет ничего, нет неба, нет верхней губы. Очень тяжело его было просто накормить. Гемоглобин не поднимался, он был полностью искусственником. Нашли маленькую бутылочку, соску огромную натянули и вот таким вот образом давили».

Жизнь на «до» и «после» у Алеси Стельникович разделилась 22 декабря 2011 года. В этот день на свет появился ее третий ребенок, вот только он… особенный.

Алеся Стельникович, мама Саши: «Мне в роддоме сразу сказали... Он родился, голова обмотана пуповиной, и он не орал. Они его реанимировали. И у меня спросили, вы будете его забирать или мы его просто не будем оживлять. Я ответила, ну конечно же, буду!»

Узнав об особенностях ребенка, папа малыша два дня не выходил на связь, но на выписку из роддома все же приехал.

Алеся Стельникович, мама Саши: «Он был в шоке! Честно, мы все были в шоке. Ладно, один разрез, а тут пол-лица вывернуто у ребенка. Даже в голове не укладывалось, что делать и с чего начинать».

В возрасте трех месяцев Саше поставили инвалидность 3 группы. Врачи из Владивостока начали готовить мальчика к операции, которых на его пути еще будет много.

Алеся Стельникович, мама Саши: «В 10 месяцев мы сделали косметику, нам сделали верхнюю губу, нам ушили носик и в 2,5 года нам сделали небо. Основное лечение — нам нужно восстановить челюсти. Они у нас вывернуты. Челюсть полностью недоразвита. Она у нас не развивается и мы плохо разговариваем. Верхняя губа у нас неподвижная. Мешает для правильной речи и восприятия окружающих».

Четыре года назад папа из семьи ушел, а в этом году развелся с Алесей официально. Но Сашу не бросает, приезжает в гости, помогает материально.

Алеся Стельникович, мама Саши: «Да, регулярно общается. И сейчас это единственная финансовая поддержка для нас. Моей зарплаты вообще ни на что не хватает».

В разговоре с нами Саша вспоминает папу только с радостью.

- Мой папа добрый, самый милый человек!

Саша ходит в обычную сельскую школу, дополнительно занимается теннисом и самбо. Растет добрым и умным мальчиком.

- Я вас призываю, нам всем это нужно, пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает!

У Саши Стельниковича вполне может быть беззаботное детство. Рядом любимые родные, школьные друзья, кот, игрушки. Для полного счастья нужно только поправить здоровье. Подарить Саше детство без насмешек и дискомфорта в силах каждого. Достаточно с любого мобильного телефона на короткий номер 5542 отправить смс со словом «Дети».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]