Во Владивостоке начинают свою работу штабы общественной поддержки кандидатов в губернаторы. Видеорепортаж
Вместе с единомышленниками! Во Владивостоке начинают свою работу штабы общественной поддержки кандидатов в губернаторы. Одним из первых открылся штаб Олега Кожемяко. Поддержать кандидата пришли приморцы с активной жизненной позицией.
На открытии штаба собрались известные люди Приморья, лидеры общественного мнения, ветераны, активисты, руководители общественных организаций, диаспор, видные общественные деятели — все те, кто откликнулся на призыв Олега Кожемяко объединиться в одну команду ради будущего Приморья, не взирая на политические разногласия и партийную принадлежность. В задачи штаба входит выявление и работа с общественными инициативами, конструктивными предложениями от жителей края и проблемами «на местах». Олег Кожемяко в неформальной обстановке пообщался с общественными деятелями, большинство из которых он знает уже много лет, а со многими доводилось работать раньше, выслушал их предложения и пожелания, заручился поддержкой.
Олег Кожемяко, кандидат на должность губернатора Приморского края: «У нас откроется такой объем задач и вопросов, что первые три года мы просто будем стабилизировать ситуацию, но у нас есть опыт, у нас есть желание реально у всех помогать родной земле. У нас есть поддержка федерального центра и их готовность содействовать в решении этих вопросов».
Кроме того, предвыборные штабы заработали и у других кандидатов. Со своими единомышленниками встретились Игорь Степаненко и Андрей Андрейченко. Сейчас они заканчивают прохождение так называемого муниципального фильтра.
Игорь Степаненко, кандидат на должность губернатора Приморского края от партии «Патриоты России»: «Я рассматриваю прохождение муниципального фильтра, как своеобразный блокчейн, и если ты работал, то люди тебе доверяют, и я хочу поблагодарить тех депутатов, которые оказали мне поддержку».
Андрей Андрейченко, кандидат на должность губернатора Приморского края: «Сейчас уже можно сказать: будем сдавать тем, кто голосовал — спасибо тем, кто помогал собирать подписи, всем спасибо за поддержку».
Напомним, что на пост главы края свои кандидатуры уже выдвинули 14 человек. Прием документов продолжается до 18 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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