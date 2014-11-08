Аварийные отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке
В связи с аварийными работами в ближайшее время будет произведено отключение холодной воды, сообщает пресс-служба Приморского водоканала, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Во вторник, 6 ноября, с 11:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:
Проселочная, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5-б;
Снеговая, 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 42-44в, 54, 64, 70, 71/75, 78-84а, 79-85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109-127, 135-137, 138, 141-145.
В среду, 7 ноября, с 10:00 до 20:00 услуга будет отсутствовать у жителей следующих домов :
пр-т 100-летия Владивостока, 29-57в, 30-54;
Волжская;
Овчинникова, 2-34;
Русская, 2-2к.
В следующую среду, 14 ноября, с 09:00 до 18:00 ХВС не будет у жителей домов на:
Героев Варяга, 2-10, 5, 7, 11;
Днепропетровская, 15, 18;
Иртышская, 40, 40/2, 48, 50;
Карбышева, 44, 46;
Мичуринская, 23а;
Тухачевского, 72.
В следующий четверг, 15 ноября, с 09:00 до 18:00 будет произведено отключение холодной воды в связи с ремонтными работами по адресам:
Вострецова, 4-10в;
Днепровская, 13, 20-38, 37-45;
Днепровский пер., 1, 2, 3а, 4, 4а.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.09.2018 Жители более 500 домов Владивостока останутся без холодной воды
-
19.12.2017 20 декабря во Владивостоке запланирован массовые отключения холодной воды (список адресов)
-
19.11.2017 Часть домов во Владивостоке останется без холодной воды 20, 21 и 22 ноября(список адресов)
-
11.08.2015 Часть Владивостока останется без холодной воды
-
15.11.2014 Во Владивостоке запланированы отключения холодной воды(список адресов)
-
08.11.2014 11-12 ноября во Владивостоке запланированы значительные отключения холодной воды
Добавить комментарий