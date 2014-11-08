Аварийные отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке

В связи с аварийными работами в ближайшее время будет произведено отключение холодной воды, сообщает пресс-служба Приморского водоканала, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Во вторник, 6 ноября, с 11:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:

Проселочная, 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5-б;

Снеговая, 33, 34, 35, 35а, 36, 39, 42-44в, 54, 64, 70, 71/75, 78-84а, 79-85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109-127, 135-137, 138, 141-145.

В среду, 7 ноября, с 10:00 до 20:00 услуга будет отсутствовать у жителей следующих домов :

пр-т 100-летия Владивостока, 29-57в, 30-54;

Волжская;

Овчинникова, 2-34;

Русская, 2-2к.

В следующую среду, 14 ноября, с 09:00 до 18:00 ХВС не будет у жителей домов на:

Героев Варяга, 2-10, 5, 7, 11;

Днепропетровская, 15, 18;

Иртышская, 40, 40/2, 48, 50;

Карбышева, 44, 46;

Мичуринская, 23а;

Тухачевского, 72.

В следующий четверг, 15 ноября, с 09:00 до 18:00 будет произведено отключение холодной воды в связи с ремонтными работами по адресам:

Вострецова, 4-10в;

Днепровская, 13, 20-38, 37-45;

Днепровский пер., 1, 2, 3а, 4, 4а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]