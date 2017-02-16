Банк «Восточный» делает реализацию планов своих клиентов доступной. Видеорепортаж Марии Ежевской и Ольги Артемовой
Социологи России проанализировали благосостояние жителей страны, а именно — способность совершать крупные покупки. Посчитали и как часто россияне кредитуются. Об итогах исследований, а также, как меняются финансовые продукты банков с ростом обеспеченности жителей, расскажем в следующем репортаже.
Большие траты россиян не пугают. Данные осеннего опроса ВЦИОМ показывают: к крупным покупкам сейчас готова треть жителей страны. Это лучший показатель за последние два года (данные ВЦИОМ от 27.09.18). Больше, чем в 2016 и '17-ом годах оказалось и желающих оформить кредит. Финансисты подмечают, люди стали грамотно планировать бюджет. И банки идут навстречу. Особые условия предлагают для крупных кредиторов.
Виталий Кучеров, старший менеджер ПАО КБ «Восточный»: «В банке «Восточный» можно оформить кредит на сотни тысяч и даже миллионы рублей на любые планы. Мы стараемся, чтобы клиент не терял своё время и мог оформить его в течение одного дня. Наша цель также сделать реализацию всех больших планов доступной. Именно сегодня можно оформить кредит на миллион. рублей с ежемесячным платежом всего в 13160 рублей».
Особые условия придутся по вкусу тем, кто планирует новогодние каникулы провести за рубежом. Да и праздничные траты на подарки приятнее при верном выборе финансового продукта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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