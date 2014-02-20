В Приморье с рельсов сошли пять грузовых вагонов
В Приморье на подъездном пути ст. Крабовая на участке Находка – Мыс Астафьева Дальневосточной железной дороги при маневровых работах с рельсов сошли пять порожних вагонов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Для ликвидации последствий схода на месте происшествия работает восстановительный поезд со станции Партизанск.
Пострадавших и угрозы экологии нет. Причина происшествия выясняется.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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