Ведущий актер Приморского театра молодежи, заслуженный артист России Александр Волосянко отметил 70-летие. 10 ноября на родной сцене состоится его бенефис — спектакль «Еще не вечер». В биографии артиста - более ста ролей, несколько выпусков студентов и престижные театральные премии.

Дальневосточный институт искусств Александр Волосянко закончил в 1972-ом и в том же году стал актером Приморского театра молодежи. Буквально через восемь лет он был уже отмечен на Всесоюзном театральном смотре, в одном ряду с Евстигнеевым и Смоктуновским, за роль Лопахина в «Вишневом саде». Он сыграл главные роли в четырех пьесах Чехова и стал лауреатом фестиваля в Мелихово, музее-заповеднике драматурга.

С Галиной Петровной Копыловой Александр Игнатьевич вместе уже много лет. На сцене, дома, и в родной альма-матер – преподают студентам сценическую речь и актерское мастерство. Дипломный спектакль их подопечных «В добрый час!» вошел в репертуар Театра молодежи. Учителя играют вместе со своими учениками, и так убедительны в роли мудрых наставников.

Иван Синицын, артист Приморского театра молодежи: «Я заканчивал Академию искусств, и он как раз был педагогом по мастерству актера. Это человек, у которого можно много чему поучиться и даже нужно. Когда он выходит на сцену, оторвать от него глаз невозможно».

Мария Стратулат, актриса Приморского театра молодежи: «Это что-то очень теплое… Такой человек, у плеча которого можно погреться».

Юлия Орышечко, актриса Приморского театра молодежи: «Что в нем всегда подкупает — это такая детская открытость и наивность, такая трогательность, ранимость. Ему всегда веришь».

Вдохновенный артист в спектакле «Все начинается с любви», добрый слуга Савельич в «Капитанской дочке», старый служака Максим Максимыч в «Герое нашего времени» - Александр Волосянко по-прежнему в строю. На сцене и в жизни он - пример мастерства и образец служения театру.

Александр Волосянко, актер Приморского театра молодежи, заслуженный артист РФ: «Здесь проживаешь много жизней. Можно веселиться, радоваться, дурачиться, плакать, исповедоваться. И все это – театр».

Александр Волосянко – лауреат главной театральной премии Приморья, имени Андрея Присяжнюка. «Еще не вечер» - его бенефисный спектакль снова тронет до слез и заставит верить в жизнь. Заслуженный артист РФ назначает свидание зрителю 10 ноября на Малой сцене Театра молодежи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]