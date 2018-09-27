Врио губернатора края Олег Кожемяко посетил Находку. Видеорепортаж Евгения Талова
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 6 ноября, работает в Находке. Глава региона уже посетил ряд предприятий и пообщался в жителями города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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