Пять новых автобусов выйдут на 55-й маршрут Владивостока
Еще пять новых автобусов 2018 года выпуска в ближайшие дни выйдут во Владивостоке на маршрут № 55 «3-я Рабочая – Центр – Диомид – 3-я Рабочая». Их закупила компания «ДВ-ТрансСети», и они уже прибыли в краевой центр из Ульяновска. Речь идет об автобусах марки СИМАЗ, которые на базе японского шасси ISUZU NQR90 собирают российские специалисты.
Стоимость одного автобуса составляет более 4 миллионов рублей. Все пять встанут на линию взамен старых корейских машин, возраст которых составляет более 10 лет.
Как сообщили в администрации города, автобусы надежные, прекрасно зарекомендовали себя в приморском климате и на дорогах. Большое преимущество таких машин - это японские шасси. Комфортны и салоны: в них просторно, тепло зимой, легко открываются двери, присутствуют USB-порты для подзарядки мобильных телефонов. В салонах 19 посадочных мест, еще 27 пассажиров могут ехать стоя.
На 55-ом маршруте уже ходят семь таких автобусов. Пять новых автобусов планируется выставить на линию уже на следующей неделе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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