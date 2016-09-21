Пять новых автобусов выйдут на 55-й маршрут Владивостока

Еще пять новых автобусов 2018 года выпуска в ближайшие дни выйдут во Владивостоке на маршрут № 55 «3-я Рабочая – Центр – Диомид – 3-я Рабочая». Их закупила компания «ДВ-ТрансСети», и они уже прибыли в краевой центр из Ульяновска. Речь идет об автобусах марки СИМАЗ, которые на базе японского шасси ISUZU NQR90 собирают российские специалисты.

Стоимость одного автобуса составляет более 4 миллионов рублей. Все пять встанут на линию взамен старых корейских машин, возраст которых составляет более 10 лет.

Как сообщили в администрации города, автобусы надежные, прекрасно зарекомендовали себя в приморском климате и на дорогах. Большое преимущество таких машин - это японские шасси. Комфортны и салоны: в них просторно, тепло зимой, легко открываются двери, присутствуют USB-порты для подзарядки мобильных телефонов. В салонах 19 посадочных мест, еще 27 пассажиров могут ехать стоя.

На 55-ом маршруте уже ходят семь таких автобусов. Пять новых автобусов планируется выставить на линию уже на следующей неделе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]