В Приморье мужчина обокрал собственного брата

Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Владивостока, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено в сентябре 2018 года.

Фигурант, проходя мимо сарая, принадлежащего его брату, решил украсть имущество, находящееся в помещении.

С помощью отвертки он отжал пластиковую раму окна и через него проник внутрь сарая, откуда похитил строительные инструменты на общую сумму порядка 10,5 тыс. рублей.

Украденное имущество фигурант сдал в автосервис, получив взамен денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]