Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:50
  0

В Приморье мужчина обокрал собственного брата

В Приморье мужчина обокрал собственного брата

Фото: bnews.kz

Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г. Владивостока, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, преступление совершено в сентябре 2018 года.

Фигурант, проходя мимо сарая, принадлежащего его брату, решил украсть имущество, находящееся в помещении.

С помощью отвертки он отжал пластиковую раму окна и через него проник внутрь сарая, откуда похитил строительные инструменты на общую сумму порядка 10,5 тыс. рублей. 

Украденное имущество фигурант сдал в автосервис, получив взамен денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря