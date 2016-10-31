Анонс на 7 ноября

7 ноября в 14.00 в ГУФСИН России по Приморскому краю (ул. Арсенальная, 15) состоится I этап VI Всероссийского фестиваля самодеятельного художественного творчества работников УИС.

7 ноября в 10.00 состоится расширенное заседание Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении ((г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48)), которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

7 ноября в 17.00 в галерее «Арка» во Владивостоке - открытие выставки каллиграфии «Красное смещение» Николая Гольдмана.

7 ноября в 09.00 во Владивостоке, Lotte (Семеновская, 29) – III дальневосточная конференция HR-Dive.

7 ноября в 19.00 в Приморском краевом центренародной культуры (Пушкинская, 25) − «Магия мокьюментари» в киноклубе «Ориент».

7 ноября в 19.00 во Владивостоке, в библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – встреча клуба путешествий.

7 ноября в 19.00 во Владивостоке, в СК «Олимпиец» (Батарейная, 2) – матч БК «Спартак-Приморье» – БК «Университет-Югра».

7 ноября – Международный день гражданской авиации.

7 ноября – День инженерно-авиационной службы ВКС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]