Продолжается ремонт дороги в Лазовском районе Приморья

Дорожники продолжают восстановление нормативного состояния трассы Лазо–Заповедный в Лазовском районе Приморского края. Работы ведутся на 46-м километре автомобильной дороги, размытие которого в ходе наводнения в сентябре привело к нарушению транспортного сообщения с поселком Преображение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас на объекте работают 14 единиц техники компании «ПСК». Вывезено уже более 5 тысяч кубометров скального грунта. Его отсыпают в основание дороги, получившей повреждения из-за размыва реки Киевка. Работы планируем завершить до конца ноября.

Также дорожники ведут изыскательские работы для проекта нового моста через реку Соколовка, ведущему к поселку Преображение, готовят насыпь под временный объезд. Ранее на старом мосту отремонтировали часть балок и дорожное полотно, что позволило открыть движение по двум полосам.

Как отметили в администрации края, капитальный ремонт моста в Преображении должен быть завершен в течение года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]