Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:54
  0

В Уссурийске открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему

В Уссурийске открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему

Фото: UssurMedia

Во вторник на фасаде средней школы № 14 в Уссурийске установили мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему Алексею Черкасову. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, сегодня в средней школе № 14 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Алексею Черкасову, погибшему в Сирийской Арабской Республике год назад. На церемонии присутствовали военнослужащие Уссурийского гарнизона, представители администрации и думы Уссурийского городского округа, школьники и жители города.

С 1994 года по 2001 год Алексей Черкасов учился в средней школе № 14 города Уссурийска, затем поступил в Уссурийское суворовское военное училище, после чего продолжил образование в Пограничном военном институте, а затем - в Амурском экономическом институте Благовещенска. В декабре 2012 года подписал контракт на военную службу, 5 ноября 2017 года погиб во время боевых действий в Сирии. В декабре 2017 года указом президента РФ Черкасова посмертно наградили орденом Мужества.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря