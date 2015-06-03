В Уссурийске открыли мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему

Во вторник на фасаде средней школы № 14 в Уссурийске установили мемориальную доску погибшему в Сирии военнослужащему Алексею Черкасову.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, сегодня в средней школе № 14 состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Алексею Черкасову, погибшему в Сирийской Арабской Республике год назад. На церемонии присутствовали военнослужащие Уссурийского гарнизона, представители администрации и думы Уссурийского городского округа, школьники и жители города.

С 1994 года по 2001 год Алексей Черкасов учился в средней школе № 14 города Уссурийска, затем поступил в Уссурийское суворовское военное училище, после чего продолжил образование в Пограничном военном институте, а затем - в Амурском экономическом институте Благовещенска. В декабре 2012 года подписал контракт на военную службу, 5 ноября 2017 года погиб во время боевых действий в Сирии. В декабре 2017 года указом президента РФ Черкасова посмертно наградили орденом Мужества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]