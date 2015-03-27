Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:58
  0

Вооруженный нарушитель задержан на «Земле леопарда»

Вооруженный нарушитель задержан на «Земле леопарда»

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Госинспекторы нацпарка «Земля леопарда» задержали приморца, вооруженного заряженным карабином. Нарушитель не успел добыть животное, однако может стать фигурантом уголовного дела о незаконной охоте.

В смену сезонов в нацпарке можно встретить сборщиков лягушек и браконьеров, ведущих охоту на копытных. Одного из таких нарушителей сотрудникам «Земли леопарда» удалось задержать на минувших выходных.

Задержание было произведено в верховьях реки Нарва. В ходе патрулирования территории госинспекторы «Земли леопарда» услышали несколько выстрелов. Приблизившись к месту, они начали окружать нарушителей. Сотрудникам охраны удалось остановить одного мужчину. При себе у него оказался заряженный нарезной карабин, несколько патронов, охотничий нож, веревка и радиостанция – полный комплект охотника, который явно знал, для чего он шел на территорию национального парка.

Судя по наличию рации, нарушитель вел охоту не один, сообщают экологи. На месте задержания был составлен протокол досмотра и изъятия оружия. Для этого сюда была вызвана группа сотрудников Хасанского отделения УМВД по Приморскому краю. Им же было передано заявление о привлечении задержанного к уголовной ответственности.

В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье 258 УК РФ о незаконной охоте. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Вооруженный нарушитель задержан на «Земле леопарда»
Вооруженный нарушитель задержан на «Земле леопарда»

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря