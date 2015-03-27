Вооруженный нарушитель задержан на «Земле леопарда»

Госинспекторы нацпарка «Земля леопарда» задержали приморца, вооруженного заряженным карабином. Нарушитель не успел добыть животное, однако может стать фигурантом уголовного дела о незаконной охоте.

В смену сезонов в нацпарке можно встретить сборщиков лягушек и браконьеров, ведущих охоту на копытных. Одного из таких нарушителей сотрудникам «Земли леопарда» удалось задержать на минувших выходных.

Задержание было произведено в верховьях реки Нарва. В ходе патрулирования территории госинспекторы «Земли леопарда» услышали несколько выстрелов. Приблизившись к месту, они начали окружать нарушителей. Сотрудникам охраны удалось остановить одного мужчину. При себе у него оказался заряженный нарезной карабин, несколько патронов, охотничий нож, веревка и радиостанция – полный комплект охотника, который явно знал, для чего он шел на территорию национального парка.

Судя по наличию рации, нарушитель вел охоту не один, сообщают экологи. На месте задержания был составлен протокол досмотра и изъятия оружия. Для этого сюда была вызвана группа сотрудников Хасанского отделения УМВД по Приморскому краю. Им же было передано заявление о привлечении задержанного к уголовной ответственности.

В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье 258 УК РФ о незаконной охоте. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]