Житель Приморья убил поленом односельчанку

Лазовским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, преступление совершено в январе 2018 г. в село Лазо. Фигурант, испытывая личную неприязнь к односельчанке, будучи недовольным ее поведением, пришел к ней выяснить отношения и проучить.

Находясь на крыльце дома, мужчина нанес потерпевшей удары деревянным поленом по телу.

В результате таких действий ей причинены телесные повреждения в виде различных переломов костей, в т.ч. правой большеберцовой кости с кровоизлиянием, размозжением мышц правой голени, закрытого перелома правой лучевой кости, разрыва сумки левого локтевого сустава с вывихом обеих костей левого предплечья с кровоизлиянием в близлежащие мягкие ткани, кровоизлияний в мягкие ткани и др., которые в совокупности квалифицируются как повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Позднее женщина умерла от травматического шока, вызванного причиненными повреждениями.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное (с учетом смягчающего обстоятельства – явки с повинной) к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]