Авторынок "Зеленый угол" затарился" до будущей весны

В октябре 2018 года автомобильный рынок «Зеленый угол»во Владивостоке был заполнен почти полностью, и еще немалое количество машин ждут растаможку в портах, зимой в основном не будут завозить."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на автомобильный портал drom.ru

Автомобилей много, разных производителей, моделей — выбор большой, от самых маленьких 0,7 л до автобусов и джипов, по-прежнему много гибридов разных фирм и названий. Покупателей, по сравнению с сентябрем, было немного больше, но все равно выезжало с рынка меньше, чем въезжало. А скоро зима, снег, рынок в это время будет в «замороженном» состоянии. Сезон продаж наступит с приходом весны.



Примеры цен на машины на автомобильном рынке Владивостока

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]