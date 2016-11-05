Авторынок "Зеленый угол" затарился" до будущей весны
В октябре 2018 года автомобильный рынок «Зеленый угол»во Владивостоке был заполнен почти полностью, и еще немалое количество машин ждут растаможку в портах, зимой в основном не будут завозить."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на автомобильный портал drom.ru
Автомобилей много, разных производителей, моделей — выбор большой, от самых маленьких 0,7 л до автобусов и джипов, по-прежнему много гибридов разных фирм и названий. Покупателей, по сравнению с сентябрем, было немного больше, но все равно выезжало с рынка меньше, чем въезжало. А скоро зима, снег, рынок в это время будет в «замороженном» состоянии. Сезон продаж наступит с приходом весны.
Примеры цен на машины на автомобильном рынке Владивостока
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.07.2018 Авторынок Владивостока: свежих автомобилей из Японии хватит всем (примеры цен)
-
02.06.2018 Авторынок Владивостока: машин в разы больше,чем покупателей (примеры цен на авто)
-
05.11.2016 Во Владивостоке авторынок "Зеленый угол" готовится к "зимней спячке"
-
05.08.2017 Авторынок Владивостока справился с проблемой ЭРА-ГЛОНАСС
-
02.03.2017 Авторынок "Зеленый угол" потихоньку "испаряется"
-
04.04.2018 Покупатели ринулись на авторынок "Зеленый угол" во Владивостоке
Добавить комментарий