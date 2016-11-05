Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:48
  0

Авторынок "Зеленый угол" затарился" до будущей весны

Авторынок

В октябре 2018 года автомобильный рынок  «Зеленый угол»во Владивостоке был заполнен почти полностью, и еще немалое количество машин ждут растаможку в портах, зимой в основном не будут завозить."Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на автомобильный портал drom.ru

Автомобилей много, разных производителей, моделей — выбор большой, от  самых маленьких 0,7 л до автобусов и джипов, по-прежнему много гибридов разных фирм и названий. Покупателей, по сравнению с сентябрем, было немного больше, но все равно выезжало с рынка меньше, чем въезжало. А скоро зима, снег, рынок  в это время будет в «замороженном» состоянии. Сезон продаж наступит с приходом весны.

Примеры цен на машины на автомобильном рынке Владивостока

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря