Планируешь путешествие? Подай документы на получение загранпаспорта через портал «Госуслуги»

Загранпаспорт – главный документ любого путешественника, который выдается сроком на 5 или на 10 лет. Раньше многие приходили в ужас при мысли о том, сколько времени необходимо потратить, чтобы заветный документ оказался в руках. Благодаря порталу gosuslugi.ru некогда мучительный процесс превращается в удовольствие. О том, как это сделать, а также о преимуществах такого способа получения загранпаспорта в материале ГТРК Владивосток.

Шаг 1. Регистрация на портале «Госуслуги»

Воспользоваться услугой можно, зайдя в личный кабинет на портале «Госуслуги» под своей учетной записью. Учетную запись вы получаете, пройдя один раз процедуру регистрации.

Если вы еще не зарегистрированы на портале, сделать это можно в любом многофункциональном центре Приморского края (МФЦ, Мои документы), явившись туда с паспортом и СНИЛС.

Шаг 2. Подача заявления

В меню «Услуги» выберите категорию услуг «Паспорта, регистрации, визы», кликните на услугу «Заграничный паспорт нового образца». Выберите тип паспорта: старого образца – на 5 лет или нового образца – на 10 лет. В свою очередь типы заграничных паспортов в обоих случаях подразделяются на категории в зависимости от возраста получателя: для достигших 18-летнего возраста, для граждан в возрасте от 14 до 18 и для граждан до 14 лет. Выберите соответствующую возрастную категорию.

Для граждан, достигших 18 летнего возраста, в электронную форму записи вам потребуется внести данные следующих документов:

паспорта гражданина РФ;

загранпаспорта (если имеется и срок действия не истек);

свидетельства о перемене фамилии, имени или отчества (если изменились эти данные);

военного билета (при наличии) – для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории Российской Федерации;

разрешения командования по форме, установленной Правительством РФ (для военнослужащих РФ и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву);

документов, подтверждающих основание для срочного оформления заграничного паспорта.

Также необходимо будет загрузить фото согласно инструкции, размещенной на портале. Кроме того вам потребуется указать сведения о месте работы (службы, учебы) в течение последних 10 лет.

При оформлении заграничного паспорта для лиц, не достигших 18 лет, на всех этапах необходимо присутствие родителя. При заполнении электронной формы записи для получение заграничного паспорта лицам до 14 лет потребуются данные следующих документов:

свидетельства о рождении несовершеннолетнего заявителя;

паспорта гражданина РФ законного представителя;

документа, удостоверяющего наличие гражданства РФ несовершеннолетнего заявителя;

акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (если таковой имеется);

документов, подтверждающих основание для срочного оформления заграничного паспорта.

Для лиц от 14 до 18 лет дополнительно потребуются данные паспорта гражданина РФ несовершеннолетнего заявителя и загранпаспорта несовершеннолетнего заявителя (если имеется и его срок действия не истек).

Также необходимо будет загрузить фото согласно инструкции, размещенной на портале.

В ваш Личный кабинет на Госуслугах придет сообщение о приеме заявления подразделением ГУВМ МВД. Сообщение придет выбранным вами способом: оповещением в мобильном приложении или по электронной почте.

Шаг 3. Оплата госпошлины

После рассмотрения вашего заявления в Личный кабинет на Госуслугах придет уведомление о возможности оплаты на портале и бланк квитанции об оплате. Если вы решите оплатить пошлину онлайн, вам будет предоставлена скидка в размере 30%. Вы также можете оплатить по квитанции в любом банке (без скидки).

Шаг 4. Получение приглашения в подразделение ГУВМ МВД

После того, как вы получите приглашение в подразделение ГУВМ МВД, необходимо явиться с оригиналами документов, указанных в заявлении. Если загранпаспорт получает ваш ребенок, не достигший 18-летнего возраста, то вам нужно явиться вместе с ним. Сотрудник ГУВМ МВД сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении, и сообщит о сроке готовности загранпаспорта. Если вы получаете заграничный паспорт нового образца, сотрудник ГУВМ МВД сфотографирует вас. В случае неявки в течение шести месяцев со дня приема заявления оформление паспорта прекращается.

Шаг 5. Получение загранпаспорта гражданина РФ

В назначенное время получите загранпаспорт. При получении загранпаспорта ребенком до 18 лет его присутствие обязательно. Теперь вы или ваш ребенок можете выезжать за пределы Российской Федерации. Если у вас есть судебная задолженность, то оплатить ее лучше заранее, чтобы информация об оплате зафиксировалась в базе ФССП России. Процедура отмены временного запрета на выезд за границу занимает от 10 до 14 дней.

Преимущества:

- срок оказания услуги – от одного до трех месяцев;

- скидка 30% на госпошлину: заграничный паспорт старого образца для взрослых будет стоить 1400 рублей (вместо 2000), для детей до 14 лет – 700 (вместо 1000); заграничный паспорт нового образца для взрослых – 3500 рублей (вместо 5000 рублей), для детей – 1750 (вместо 2500).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]