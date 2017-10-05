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Кожемяко убирает из крайизбиркома "людей" Тарасенко

Кожемяко убирает из крайизбиркома

Фото: http://primorsky.ru

Члена Приморской избирательной комиссии с правом решающего голоса Ирину Кошину освободили от обязанностей. Соответствующее постановление во вторник, 6 ноября, подписал врио губернатора Олег Кожемяко.

Ирина Кошина выполняла обязанности члена краевого избиркома с 10 июня и была назначена предыдущим врио губернатора Андреем Тарасенко. Ее кандидатуру выдвинула АНО «Центр социального обслуживания "Родные люди"».

Ранее Ирина Кошина работала в Росморпорте, который возглавлял Андрей Тарасенко. Во ФГУПе она выполняла роль советника заместителя генерального директора.

Согласно постановлению, до 12 ноября будут внесены предложения по новой кандидатуре в Приморскую избирательную комиссию.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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