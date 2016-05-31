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Во Владивостоке на водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, завели уголовное дело

Во Владивостоке на водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, завели уголовное дело

Фото: ЯСИА

В дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП в поселке Трудовое в районе улицы Порт-Артурской.

Установлено, что 23-летний водитель автомобиля Тойота Авенсис, двигаясь, со стороны улицы Маковского в направлении Лермонтова, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате автоаварии 39-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 

По результатам медицинского освидетельствования состояния опьянения у водителя не выявлено.

Назначено проведение ряда экспертиз.

На период следствия в отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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