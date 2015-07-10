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Житель Владивостока, повторно севший пьяным за руль, стал фигурантом уголовного дела

Житель Владивостока, повторно севший пьяным за руль, стал фигурантом уголовного дела

Фото: Grani.lv

Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление по обвинению гр-на М. в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, мужчина ранее уже был привлечен судом к наказанию по ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством сроком на полтора.

Будучи подвергнутым наказанию за правонарушение в сфере безопасности движения, в сентябре 2018 года фигурант, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля и поехал на нем в пос. Трудовое в г. Владивостоке.  

Водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку и отстранен от управления транспортным средством. При этом мужчина не выполнил законное требование инспектора пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, что в соответствии с законодательством РФ признается равнозначным установлению факта опьянения в ходе проведения освидетельствования. 

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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