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Жители почти 600 домов Владивостока останутся без света 7 ноября

Жители почти 600 домов Владивостока останутся без света 7 ноября

7 ноября во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 594 домах города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:

Красного Знамени пр-т, 100, 102, 104, 104а, 104а, стр. 2, 114, 114а, 114а, стр. 2, 116, 118, 118в, 120, 120а, 123, 125, 125а, 127, 129, 129а, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133в, 135, 137, 156, 156в, 156, стр. 2, 158а, 160, 162, 164, 164а, 66, 66а, 66-б, 66в, 78, 82, 82в, 84, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 135а, 86/1, 104а, стр. 3, 104а, стр. 8, 104а, стр. 4, 104а, стр. 7, 104а, стр. 5, 114, стр. 1, 135-б, 135в, 114, стр. 3, 135, стр. 2, 90/2, 133/5, 133, стр. 1, 104, стр. 1, 82-б;

Нейбута ул., 10, 10а, 11, 12, 125, 13, 135, 15, 17, 17а, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 24а, 24-б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41в, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 47-б, 51, 53, 57, 61, 61а, 63, 63а, 63-б, 65, 65а, 67, 75, 75а, 75д, 77, 81, 81а, 83, 85, 85-б, 87, 87а, 87а, стр. 1, 87а, стр. 2, 87а, стр. 3, 87-б, 88, 53а, 67а, 63в, 17а, стр. 2, 75в, 32, стр. 4, 32, стр. 2, 67а, стр. 3, 67а, стр. 4, 67а, стр. 2, 30, стр. 2, 34, стр. 2, 17, стр. 6, 24а, стр. 3, 10в, 51а, 8г, 125а, 27, стр. 1, 83, стр. 1, 51, стр. 1, 85, стр. 1, 53, стр. 1, 53а, стр. 1, 10а, стр. 1, 75в, стр. 1, 75д, стр. 1, 24а, стр. 4, 22, стр. 2, 19, стр. 2, 17, корп. 2, 135, стр. 9, 17, корп. 3, 17, корп. 4, 17, корп. 9, 17, корп. 10, 17, корп. 5, 17, корп. 6, 17, корп. 7, 17, корп. 8, 135, стр. 1, 135, стр. 2, 135, стр. 3, 87а, стр. 15, 81а, стр. 3, 43, 17а, стр. 6, 17а, стр. 5, 10, стр. 1, 63, стр. 1, 67а, стр. 1, 53, стр. 2, 87, стр. 1, 137, 8, 125, стр. 10, 32, стр. 5, 41в, стр. 1, 139, 125, стр. 2, 125, стр. 3, 87а, стр. 14, 141, 87а, стр. 4;

Гризодубовой ул., 100, 101, 103, 109, 110, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 5а, 61, 63, 65,67, 69, 7, 71, 9, 90, 98, 125, 123, 71, стр. 2, 92;

Можжевеловая ул., 12, 16, 16а;

Красного Знамени пр-т, 101, 107, 109, 111, 111а, 113, 115, 119, 121, 123д, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 51а, 57, 57, корп. 2, 59, 61ж, 65, 65-б, 69-б, 71, 71а, 73, 75, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 77, 117д, 65г, 95а, 87, стр. 2, 47в, 101, стр. 1, 119, стр. 1, 121-б, 61ж, стр. 2, 123д, стр. 1;

Нейбута ул., 125, стр. 25, 125, стр. 22, 125, стр. 11, 125, стр. 17, 125, стр. 18, 125, стр. 15, 125, стр. 16, 125, стр. 21, 125, стр. 26, 125, стр. 27, 125, стр. 24, 87а, стр. 17, 99-б;

Верещагина ул., 12, 12а, 13, 13-б, 13в, 14, 17а, 18, 2, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 2-б, 30, 32, 34, 3а, 3-б, 4а, 5, 6, 6а, 9а, 15, 9, 11а, 15в, 20/2, 12-б, 28а, 7в, 3в, 15-б, 2/1, 4/1, 13а, 15а, 17в, 17-б, 3, стр. 1, 3, стр. 2, 4/2, 15д, 18а;

Главная ул., 10в, 10г, 17, 21, 22, 28а, 30, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 32/1, 32/2, 32а, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37-б, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а, 39-б, 40, 42, 42а, 42-б, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 54, 54а, 62, 62а, 64, 66, 32г, 17а, 21д, 21в, 23-б, 23, 29, 30в, 30а, 32в, 32-б, 34-б, 60, 37в, 62-б, 44-б, 30/1, 42в, 25, 25д, 25г, 39/40, 38, 50, 53, 30д, 32а/3, 28/1, 46/1, 17в, 23а, 25в, 40а, 40в, 23в, 58, 60а, 40д, 23г, 23д, 52/1, стр. 1, 52/2, стр. 1, 42, стр. 1, 32-б, стр. 1, 32в, стр. 1, 10, стр. 1, 32-б, стр. 2, 62в, 23/1, 23/2, 30к, 42д, 54в, 44а, 30и, 21м, 21л, 21к, 21ж, 23е, 26, 29-б, 30-б, 44д, 42г, 30г, 32д, 1-б;

Семирадского ул., 10, 10а, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 30, 30а, 30-б, 30в, 32, 32-б, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 5а, 6, 8, 25, 28, 50д, 25а, 32а, 16/3, 2, 28а, 50а, 50в, 50-б, 48а, 5-б, 38а, 17, стр. 1, 50/2, 28а/1, 34а, 11/2, 11/1, 29/1, 29/2, 48д, 52в;

Красного Знамени пр-т, 10, 11, 11-б, 15/1, 2, 21, 23, 25, 25а, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 7, 9, 9/5, 9, стр. 1, 27а;

Пограничная ул., 10, 12, 12а, 12-б, 12в, 12г, 13, 15, 15а, 15в, 17, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 26, 26а, 30, 4, 6, 6а, 6-б, 7, 7а, 6/3, 15а, стр. 1, 12, стр. 3, 26-б, 26а, стр. 1, 23, стр. 1, 12, стр. 1, 6д, 6в.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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