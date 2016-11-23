Жители почти 600 домов Владивостока останутся без света 7 ноября
7 ноября во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 594 домах города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:
Красного Знамени пр-т, 100, 102, 104, 104а, 104а, стр. 2, 114, 114а, 114а, стр. 2, 116, 118, 118в, 120, 120а, 123, 125, 125а, 127, 129, 129а, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133в, 135, 137, 156, 156в, 156, стр. 2, 158а, 160, 162, 164, 164а, 66, 66а, 66-б, 66в, 78, 82, 82в, 84, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 135а, 86/1, 104а, стр. 3, 104а, стр. 8, 104а, стр. 4, 104а, стр. 7, 104а, стр. 5, 114, стр. 1, 135-б, 135в, 114, стр. 3, 135, стр. 2, 90/2, 133/5, 133, стр. 1, 104, стр. 1, 82-б;
Нейбута ул., 10, 10а, 11, 12, 125, 13, 135, 15, 17, 17а, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 24а, 24-б, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 41в, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 47-б, 51, 53, 57, 61, 61а, 63, 63а, 63-б, 65, 65а, 67, 75, 75а, 75д, 77, 81, 81а, 83, 85, 85-б, 87, 87а, 87а, стр. 1, 87а, стр. 2, 87а, стр. 3, 87-б, 88, 53а, 67а, 63в, 17а, стр. 2, 75в, 32, стр. 4, 32, стр. 2, 67а, стр. 3, 67а, стр. 4, 67а, стр. 2, 30, стр. 2, 34, стр. 2, 17, стр. 6, 24а, стр. 3, 10в, 51а, 8г, 125а, 27, стр. 1, 83, стр. 1, 51, стр. 1, 85, стр. 1, 53, стр. 1, 53а, стр. 1, 10а, стр. 1, 75в, стр. 1, 75д, стр. 1, 24а, стр. 4, 22, стр. 2, 19, стр. 2, 17, корп. 2, 135, стр. 9, 17, корп. 3, 17, корп. 4, 17, корп. 9, 17, корп. 10, 17, корп. 5, 17, корп. 6, 17, корп. 7, 17, корп. 8, 135, стр. 1, 135, стр. 2, 135, стр. 3, 87а, стр. 15, 81а, стр. 3, 43, 17а, стр. 6, 17а, стр. 5, 10, стр. 1, 63, стр. 1, 67а, стр. 1, 53, стр. 2, 87, стр. 1, 137, 8, 125, стр. 10, 32, стр. 5, 41в, стр. 1, 139, 125, стр. 2, 125, стр. 3, 87а, стр. 14, 141, 87а, стр. 4;
Гризодубовой ул., 100, 101, 103, 109, 110, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 5а, 61, 63, 65,67, 69, 7, 71, 9, 90, 98, 125, 123, 71, стр. 2, 92;
Можжевеловая ул., 12, 16, 16а;
Красного Знамени пр-т, 101, 107, 109, 111, 111а, 113, 115, 119, 121, 123д, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 51а, 57, 57, корп. 2, 59, 61ж, 65, 65-б, 69-б, 71, 71а, 73, 75, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 77, 117д, 65г, 95а, 87, стр. 2, 47в, 101, стр. 1, 119, стр. 1, 121-б, 61ж, стр. 2, 123д, стр. 1;
Нейбута ул., 125, стр. 25, 125, стр. 22, 125, стр. 11, 125, стр. 17, 125, стр. 18, 125, стр. 15, 125, стр. 16, 125, стр. 21, 125, стр. 26, 125, стр. 27, 125, стр. 24, 87а, стр. 17, 99-б;
Верещагина ул., 12, 12а, 13, 13-б, 13в, 14, 17а, 18, 2, 20, 20а, 21, 22, 24, 26, 28, 2а, 2-б, 30, 32, 34, 3а, 3-б, 4а, 5, 6, 6а, 9а, 15, 9, 11а, 15в, 20/2, 12-б, 28а, 7в, 3в, 15-б, 2/1, 4/1, 13а, 15а, 17в, 17-б, 3, стр. 1, 3, стр. 2, 4/2, 15д, 18а;
Главная ул., 10в, 10г, 17, 21, 22, 28а, 30, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 32/1, 32/2, 32а, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37-б, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39а, 39-б, 40, 42, 42а, 42-б, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 54, 54а, 62, 62а, 64, 66, 32г, 17а, 21д, 21в, 23-б, 23, 29, 30в, 30а, 32в, 32-б, 34-б, 60, 37в, 62-б, 44-б, 30/1, 42в, 25, 25д, 25г, 39/40, 38, 50, 53, 30д, 32а/3, 28/1, 46/1, 17в, 23а, 25в, 40а, 40в, 23в, 58, 60а, 40д, 23г, 23д, 52/1, стр. 1, 52/2, стр. 1, 42, стр. 1, 32-б, стр. 1, 32в, стр. 1, 10, стр. 1, 32-б, стр. 2, 62в, 23/1, 23/2, 30к, 42д, 54в, 44а, 30и, 21м, 21л, 21к, 21ж, 23е, 26, 29-б, 30-б, 44д, 42г, 30г, 32д, 1-б;
Семирадского ул., 10, 10а, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 30, 30а, 30-б, 30в, 32, 32-б, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 5а, 6, 8, 25, 28, 50д, 25а, 32а, 16/3, 2, 28а, 50а, 50в, 50-б, 48а, 5-б, 38а, 17, стр. 1, 50/2, 28а/1, 34а, 11/2, 11/1, 29/1, 29/2, 48д, 52в;
Красного Знамени пр-т, 10, 11, 11-б, 15/1, 2, 21, 23, 25, 25а, 29, 2а, 3, 30, 30а, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 7, 9, 9/5, 9, стр. 1, 27а;
Пограничная ул., 10, 12, 12а, 12-б, 12в, 12г, 13, 15, 15а, 15в, 17, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 26, 26а, 30, 4, 6, 6а, 6-б, 7, 7а, 6/3, 15а, стр. 1, 12, стр. 3, 26-б, 26а, стр. 1, 23, стр. 1, 12, стр. 1, 6д, 6в.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.07.2018 1300 домов Владивостока останутся на неделю без воды (список адресов)
-
06.05.2018 48 "адресов" Владивостока останутся без электричества (список отключений)
-
01.04.2018 Жители домов на 20 улицах Владивостока останутся без света (список адресов)
-
06.11.2017 Во вторник во Владивостоке жители 183 домов останутся без света(список адресов)
-
27.08.2017 В понедельник часть домов Владивостока останутся без света и воды (список адресов)
-
23.11.2016 Отключения света ожидаются в 72 домах Владивостока (АДРЕСА)
Добавить комментарий