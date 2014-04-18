Ученые Земли ищут возможность связаться с инопланетянами

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) изучили возможность создания мощного лазера с использованием современных технологий, который был бы заметен в космосе на расстоянии до 40 тыс. световых лет. Как сообщается на сайте учебного заведения, такое излучение можно использовать для связи с представителями внеземных цивилизаций, передавая короткие сообщения с помощью импульсов.

Ученые рассматривают возможность «выстреливать» с Земли инфракрасным излучением, по интенсивности как минимум в 10 раз превышающим излучение Солнца, чтобы на фоне звезды сигнал можно было обнаружить. Исследователи предположили, что лазер большой мощности можно сфокусировать с помощью телескопа и таким образом усилить излучение.

«Лазеры и телескопы, которые мы конструируем сейчас, способны создать сигнал, зарегистрировав который, [внеземной] астроном сразу поймет, что в солнечном спектре есть что-то необычное, - рассказал один из авторов исследования Джеймс Кларк. - Я не уверен, что в первую очередь такой астроном подумает о существовании разумной жизни в Солнечной системе, но он точно ей заинтересуется».

Проанализировав различные варианты, сотрудники MIT пришли к заключению, что лазер мощностью в два мегаватта, усиленный телескопом диаметром в 30 м можно будет гарантированно обнаружить на расстоянии в 20 тыс. световых лет (диаметр галактики Млечный Путь, в которой находится Солнечная система, составляет около 100 тыс. световых лет).

Для реализации такого проекта могут подойти телескопы, которые уже в самое ближайшее время будут использоваться для исследования космического пространства. Это Гигантский Магелланов телескоп, который будет достроен в 2022 году, и Экстремально большой телескоп, который планируется завершить в 2024 году. Оба объекта находятся в Чили.

По утверждению исследователей, на нынешнем этапе развития технологий землянам вряд ли удастся обнаружить какой-либо сигнал из космоса, даже если предположить, что инопланетяне существуют и транслируют сообщения. Тем не менее, исследования космоса охватывают все большее и большее пространство, и вероятность того, что люди смогут обнаружить другие формы жизни, растет. Исследование американских ученых было опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]