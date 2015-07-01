В Приморье задержаны братья, пытавшиеся переправить в Южную Корею железы кабарги стоимостью свыше 7 млн рублей
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте при взаимодействии с коллегами Дальневосточной оперативной таможни задержан 58-летний житель Приморского края, пытавшийся незаконно перевести через таможенную границу Российской Федерации свыше ста желез кабарги. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.
В ходе предварительного следствия следователями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте установлено, что 58-летний житель Приморского края совместно со своим братом, планировал отправить водным транспортом в Республику Корея мускусную железу кабарги. Брат подозреваемого приобрел железы самца кабарги и сформировал четыре свертка и замаскировал под видом пищевых продуктов.
За денежное вознаграждение боцман теплохода согласился осуществить контрабандное перемещение через границу Российской Федерации запрещенных к вывозу товаров. Однако работник судна рассказал о незаконном грузе капитану.
Всего транспортными полицейскими Владивостока изъято около пяти килограммов мускусной железы кабарги стоимостью свыше семи миллионов рублей, а также свыше одного миллиона рублей и около 38 тысяч долларов США.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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