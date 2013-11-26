Против троих владивостокских ночных дебоширов возбуждено уголовное дело
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в оскорблении представителей власти возле ночного клуба.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По версии следствия, 1 ноября 2018 года возле ночного клуба на улице Светланская в городе Владивостоке трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош и публично оскорбили прибывших на место происшествия сотрудников Росгвардии.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
24.01.2017 В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту убийства грудного ребенка
-
16.01.2017 В Находке возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании
-
01.02.2016 Несовершеннолетний в Кавалеровском районе применил насилие в отношении инспектора
-
27.03.2015 В Находке возбуждено уголовное дело в отношении врача-терапевта
-
02.12.2014 В Михайловском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции
-
26.11.2013 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, оскорбившего участкового
Добавить комментарий