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Против троих владивостокских ночных дебоширов возбуждено уголовное дело

Против троих владивостокских ночных дебоширов возбуждено уголовное дело

Фото: dps_vl

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в оскорблении представителей власти возле ночного клуба.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении трех мужчин. Они обвиняются  в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По версии следствия, 1 ноября 2018 года возле ночного клуба на улице Светланская в городе Владивостоке трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош и публично оскорбили прибывших на место происшествия сотрудников  Росгвардии.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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