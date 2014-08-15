Часть жителей Владивостока на день останется без горячей воды и отопления
Часть жителей Ленинского района 7 ноября останется без горячего водоснабжения и отопления в связи с ремонтными работами на магистральной теплотрассе. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов, завершить все работы планируют до 20.00.
В связи со срочными ремонтами услуги ГВС и отопления будут временно отключены по следующим адресам:
ул. Володарского: 1, 3а, 8, 8а, 13, 19, 25;
ул. Всеволода Сибирцева: 10, 12, 15, 22, 24;
Корабельная Набережная: 6;
ул. Лазо: 3, 4, 5, 6, 6б, 6в, 8, 9;
ул. Петра Великого: 2, 3, 3/6, 4, 6, 8;
Почтовый переулок: 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9;
ул. Пушкинская: 6, 7, 8, 8б, 10, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21а, 22, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 25д, 25е, 27, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 4, 41а, 45, 53;
ул. Светланская: 41а, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55;
ул. Светланская: 55А, 55Б, 55В;
ул. Светланская: 56, 57, 59, 61, 63, 65а, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72/1, 72а, 72в, 73, 73а, 74, 76, 83, 85, 87, 87в, 89;
ул. Светланский: 11/2;
ул. Уборевича: 6а.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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