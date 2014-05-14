Житель Владивостока попал в реанимацию после посещения общественной бани

Житель Владивостока написал претензию в адрес банно-оздоровительного комплекса на Фонтанной, 7а. 63-летний мужчина утверждает, что после похода в сауну все его тело покрылось красной сыпью, во рту появились язвы, а также воспалилась слизистая оболочка глаз. Горожанин уверен, что причина тому – ненадлежащая уборка. Представители бани опровергают все обвинения, поясняя, что санитарно-гигиеническая обработка в их учреждении всегда велась согласно требованиям. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на сайт VL.ru.

Пострадавший мужчина рассказал, что ненадлежащая уборка в одной из популярных общественных бань в центре города стала причиной его болезни и последующей госпитализации.

«11 октября утром я был на первом сеансе в сауне на Фонтанной, 7а. Туда хожу каждую неделю в течение уже полутора лет. Как обычно: побрился, подстриг ногти, мозоли осмотрел. Причем тогда я обратил внимание, что сауна не была толком убрана после ночной смены: в бассейне плавали листья от веников, похоже, что воду вообще не спускали, да и чистка не производилась. Сама вода была холодная! В таких условиях я мылся, после чего к вечеру у меня поперла сыпь по всему телу», – рассказывает Олег.

По словам мужчины, кожа покрылась красно-фиолетовыми пятнами, после чего он обратился в Краевой кожно-венерологический диспансер. Врачи предположили, что у любителя сауны возникла аллергическая реакция на один из вирусов, поскольку горожанин брился и мог повредить кожу, после чего залез в бассейн.

12 октября у мужчины начали опухать отдельные части тела, во рту образовались язвы, глаза покраснели от конъюнктивита, а к вечеру он стал задыхаться. После обращения в поликлинику выяснилось, что у пациента очень низкое давление – 60/30. Медики сперва поставили предварительный диагноз – аллергический герпес. Затем пациент попал в реанимацию, после чего его направили на лечение в Центр материнства и детства. Там ему уже поставили диагноз – острая тoксико-аллергическая реакция тяжелой степени.

«Уже почти месяц я пытаюсь вылечиться. Говорят, что скоро выпишут, буду лечиться на дому. Во рту до сих пор есть язвы. Это ужас, конечно! Я такое пережил, морально невыносимо. Я уже написал претензию в сауну, отправил его заказным письмом по почте. Обращусь также в Роспотребнадзор», – рассказывает Олег. Мужчина также думает обратиться в суд. Он утверждает также, что его товарищ, тоже посещавший сауну в тот день, подхватил конъюнктивит.

В настоящий момент банный комплекс закрыт на ремонт. Уже почти месяц ведется обновление внутренних помещений. Рабочие утверждают, что полностью вскрывается старый кафель, после чего производится его замена.

Представители сауны в беседе с корреспондентами VL.ru, комментируя обвинения гражданина в адрес учреждения, сообщили, что заболевание мужчины не может быть связано с состоянием внутренних помещений бани, поскольку санитарно-гигиеническая обработка всегда проводилась ежедневно и несколько раз за сутки, согласно всем нормативным документам. Слова заболевшего посетителя о том, что он мог подхватить инфекцию, также опровергаются. По мнению представителей бани, заболевание тогда бы имело массовый, а не единичный характер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]