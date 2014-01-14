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Полиция Уссурийска проверит видео с «кальянной вечеринкой» школьников

Фото: http://alphahookah.ru

Полиция начала проверку видео, на котором подростки курят кальян и пьют пиво, предположительно, в учительской школы приморского села Новоникольск, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы отдела МВД России по Уссурийску, передает «Вести: Приморье».

Ранее в Telagram-каналах распространили видео, на котором видно, как несколько подростков курят кальян, сидя за столом с бутылками пива. Авторы кадров утверждают, что они были сняты в учительской школы села Новоникольск, а один из юношей на видео — сын директора учебного заведения. Управление образования и молодежной политики Уссурийска начало служебное расследование.

«Полиция проверяет размещенную в социальных сетях информацию об инциденте, якобы происходящем в одной из школ села Новоникольск Уссурийского городского округа. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сказал собеседник.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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