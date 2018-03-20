После первого снега, который выпал во Владивостоке, автолюбители массово отправились «переобувать» свои машины. Не меньшего внимания требует и зимний гардероб. Как подобрать теплую одежду по сезону и обезопасить свое здоровье?

Синоптики края дают неутешительный прогноз на текущий месяц и предупреждают о надвигающемся снегопаде. Пришла пора готовиться к зиме. Начать стоит с приобретения подходящей верхней одежды. Теплые куртки и пуховки фабричного качества можно приобрести на ярмарке в спорткомплексе «Динамо».

Ирина Иванова, покупатель: «Ассортимент великолепный. И выбор, и по цене нормально. Вполне приемлемо. И молодежный выбор есть хороший».

На ярмарке представлено более трех тысяч моделей курток, пуховиков и пальто. Качественные утеплители, разнообразие цветов и широкий размерный ряд — от 42-го до 70-го.

Кристина Ария, продавец-консультант: «Цены у нас фиксированные. Зимние модели 4500, а осенние куртки и ветровки 3500».

На коллекции прошлого сезона цены еще доступнее: действует дополнительная скидка 50%. Ярмарка курток будет работать ежедневно на втором этаже спорткомплекса «Динамо» до 18 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]