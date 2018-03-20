Ярмарка курток продолжает свою работу во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной и Татьяны Гладун
После первого снега, который выпал во Владивостоке, автолюбители массово отправились «переобувать» свои машины. Не меньшего внимания требует и зимний гардероб. Как подобрать теплую одежду по сезону и обезопасить свое здоровье?
Синоптики края дают неутешительный прогноз на текущий месяц и предупреждают о надвигающемся снегопаде. Пришла пора готовиться к зиме. Начать стоит с приобретения подходящей верхней одежды. Теплые куртки и пуховки фабричного качества можно приобрести на ярмарке в спорткомплексе «Динамо».
Ирина Иванова, покупатель: «Ассортимент великолепный. И выбор, и по цене нормально. Вполне приемлемо. И молодежный выбор есть хороший».
На ярмарке представлено более трех тысяч моделей курток, пуховиков и пальто. Качественные утеплители, разнообразие цветов и широкий размерный ряд — от 42-го до 70-го.
Кристина Ария, продавец-консультант: «Цены у нас фиксированные. Зимние модели 4500, а осенние куртки и ветровки 3500».
На коллекции прошлого сезона цены еще доступнее: действует дополнительная скидка 50%. Ярмарка курток будет работать ежедневно на втором этаже спорткомплекса «Динамо» до 18 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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