Во Владивостоке развернула работу гастрономическая ярмарка из Беларуси. Все продукты поставляются с заводов-изготовителей и проходят строгий контроль качества. Сыры, колбасы и кондитерские изделия, по ценам производителей можно выбирать ежедневно в спорткомплексе «Динамо». Ярмарка будет работать до конца ноября по адресу Западная, 13.

«Сделано в Беларуси» — значит, произведено на совесть, уверены приморцы, которые успели оценить качество натуральных продуктов. Отменные колбасы, сыры, сливочное масло стали визитной карточкой белорусской кухни, ведь приготовлены без добавления сои и красителей. По-домашнему вкусные продукты от известных заводов-изготовителей по-прежнему держат высокую марку.

Елена Крогерова, организатор ярмарки «Продукты из Беларусии»: «Мы стараемся поддерживать ассортимент заводов-мясокомбинатов. Это — Гродненский, Брестский, Пинский… Поставка товара идет каждые 10 дней».

Прежде чем поступить на приморский рынок белорусские продукты, тщательно проходят контроль качества. Тем более, что Роспотребнадзор решил строже следить за качеством сыра в крупных торговых сетях, чтобы оградить покупателей от «сыроподобной продукции». Однако молочные, да и мясные продукты из Беларуси — вне конкуренции!

Михаил Михаилов, покупатель: «Они к нам 2 раза в год приезжают, и я постоянно здесь, мне нравятся продукты! Они натуральные, так что приглашаю на ярмарку всех!»

Сергей Понякшев, покупатель: «У нас во Владивостоке такого сала нет. А здесь вон, сало — толстое продается. К зиме готовимся, на рыбалочку!»

За аппетитными сосисками и сардельками выстраиваются очереди, ведь они высшего сорта, без ароматизаторов и добавок. А в составе сочного зельца лишь нежирная свинина, язык да специи. Фирменные мармелад и конфеты от фабрики «Коммунарка» манят любителей лакомства. Оценить вкус продуктов из Беларуси можно в спорткомплексе «Динамо», по адресу: ул. Западная, 13.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]