Анонс на 8 ноября

8 ноября в 15.00 во Всероссийском детском центре «Океан» пройдёт торжественная церемония закладки капсулы времени, посвящённая строительству школы-интерната для одарённых детей на 200 мест.

8 ноября в Приморье пройдет Кубок Губернатора по КВН среди студенческих команд. В этом году сезон КВН посвящен 80-летию Приморского края и 30-летию приморского КВН.

8 ноября — Всемирный день качества.

8 ноября — Всемирный день юзабилити.

8 ноября — День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]