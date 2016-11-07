Анонс на 8 ноября
8 ноября в 15.00 во Всероссийском детском центре «Океан» пройдёт торжественная церемония закладки капсулы времени, посвящённая строительству школы-интерната для одарённых детей на 200 мест.
8 ноября в Приморье пройдет Кубок Губернатора по КВН среди студенческих команд. В этом году сезон КВН посвящен 80-летию Приморского края и 30-летию приморского КВН.
8 ноября — Всемирный день качества.
8 ноября — Всемирный день юзабилити.
8 ноября — День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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