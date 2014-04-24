В Надеждинском районе зам главного врача районной больницы подозревается в мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача по медицинской части КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, с октября 2016 по январь 2017 года обвиняемый, используя служебное положение, совершил ряд незаконных последовательных действий с целью хищения денежных средств из страховых медицинских организаций и фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных для оплаты каждого случая оказания медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторно-поликлинических условиях. Обвиняемый составил заведомо ложные сведения о приеме им не менее 4 353 пациентов в порядке оказания неотложной медицинской помощи, которым он фактически помощь не оказывал. Далее он передал реестры в работу другим сотрудникам, не осведомленных о недостоверности сведений.

В результате совершенных обвиняемым действий похищены денежные средства из 2 страховых организаций и фонда обязательного медицинского страхования (ГУ ТФОМС ПК) на общую сумму свыше 2 млн 300 рублей, из которых в свою пользу обратил почти 390 тыс рублей, которыми он в последующем распорядился по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрение по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]