Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:22
  0

В Надеждинском районе зам главного врача районной больницы подозревается в мошенничестве

В Надеждинском районе зам главного врача районной больницы подозревается в мошенничестве

Фото: АиФ Красноярск

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главного  врача по медицинской части КГБУЗ «Надеждинская  ЦРБ». Он обвиняется в совершении преступления,  предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество,  то есть хищение  чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с  использованием  своего служебного положения в особо крупном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, с октября 2016 по январь 2017 года обвиняемый, используя служебное положение, совершил ряд незаконных последовательных действий  с целью хищения денежных средств из страховых медицинских организаций и фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных для оплаты каждого случая оказания медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторно-поликлинических условиях. Обвиняемый составил заведомо ложные сведения о приеме им не менее 4 353 пациентов в порядке оказания неотложной медицинской помощи, которым он фактически помощь не оказывал. Далее он передал реестры  в работу другим сотрудникам, не осведомленных о недостоверности сведений.   

В результате совершенных обвиняемым действий похищены денежные средства из 2 страховых организаций и фонда обязательного медицинского страхования (ГУ ТФОМС ПК) на общую сумму свыше 2 млн 300 рублей, из которых в свою пользу обратил  почти 390 тыс рублей, которыми он в последующем распорядился по своему усмотрению.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрение по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря