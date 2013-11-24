Приморское МЧС передало экстренное предупреждение

В связи со смещением южного циклона на северо-запад Японского моря и на территорию Приморского края в ночь и днём 9 ноября во Владивостоке, и на большей части края, ожидаются сильные осадки (дождь и дождь со снегом) с количеством от 15 до 45 мм, местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах ожидается гроза, гололедные явления. Ветер 11-16 м/с, на побережье порывами до 25 м/с. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Ночью 10 ноября на северо-востоке края ожидаются сильные осадки (дождь и мокрый снег). Утром и днём 10 октября в южных и на юге западных районов края в (Артёмовском, Владивостокском, Находкинском, Партизанском и Уссурийском городских округах, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Хасанском и Шкотовском районах) ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков от 50 мм и более за 12 часов и менее, возможны грозы. Ветер порывами до 15-20 м/с.

В связи с выпадением большого количества осадков возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- увеличение количества ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта в связи с гололедными явлениями;

- аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, перехлёстом) ЛЭП и линий связи;

- нарушение электроснабжения в связи с падением деревьев на линии электропередач;

- увеличение травматизма среди населения (гололедные явления);

- аварийные ситуации на водных объектах;

- нарушения в работе авиации;

- нарушение в работе транспортного сообщения.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям Приморья без веских причин не выезжать на личном автотранспорте, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не мешать работе по очистке дорог. Будьте внимательны за рулём и не оставляйте свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники. Также, во время непогоды рекомендуется без особой необходимости не покидать пределы населённого пункт на период действия предупреждения.

Во избежание ДТП на скользкой трассе, водителям необходимо заменить летнюю резину на зимнюю.

Пешеходам также необходимо быть предельно бдительными и не нарушать правила дорожного движения. Помните, что водители не всегда могут заметить пешехода в снежную погоду, и тем более экстренно затормозить.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю и Приморской территориальной подсистемы РСЧС готовы оказывать помощь населению в случае происшествий на автодорогах края.

Целесообразно уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно сообщайте по телефонам: 112 и 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]