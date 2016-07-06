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Сотрудник строительной фирмы угнал автомобиль компании во Владивостоке

Сотрудник строительной фирмы угнал автомобиль компании во Владивостоке

Фото: NoNaMe

Сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в угоне микрогрузовика с территории строительной фирмы во Владивостоке. Злоумышленник совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, о хищении автомобиля в полицию сообщил директор крупной строительной компании, расположенной в Первореченском районе. Потерпевший заявил, что ущерб от действий преступника составил почти миллион рублей.  

В ходе работы выяснилось, что подозреваемым в угоне является сотрудник компании, который недавно устроился на работу, а ранее уже был судим за подобные преступления. Уже после полуночи сотрудники ГИБДД остановили разыскиваемый автомобиль, под управлением нетрезвого автоугонщика.

Микрогрузовик был возвращен законному владельцу, а подозреваемого доставили в отделение для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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