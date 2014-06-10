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Приморье - в числе отстающих регионов России по программе переселения из аварийного жилья

Приморье - в числе отстающих регионов России по программе переселения из аварийного жилья

Приморье, Тува и Забайкальский край не могут завершить предыдущую программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья 2018 году, хотя она должна была закончиться год назад, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Приморье пока неважно [справляется с программой], всего у нас три региона, которые переходят на 2019 год, хотя программа должна была закончиться в 2017 году. <…> В Туве выполнение порядка 30-40%. По Забайкалью, к сожалению, один дом оказался с трещиной, и его нельзя заселять. Здесь немного - 3,5 тыс. кв. метров - но это все живые люди", - заявил журналистам после совещания по переселению из ветхого и аварийного жилья в Приморье председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Он отметил, что задержка выполнения программы связана как с неправильным планированием, так и с выбором подрядчиков и вопросами качества проектирования жилья.

С 2008 по 2018 год на региональные программы расселения граждан из аварийного жилья направили 929,9 млрд рублей, в том числе 529,6 млрд рублей - из средств Фонда ЖКХ. За это время жилищные условия улучшили 1 млн человек, удалось ликвидировать 15,9 млн кв. м аварийного фонда.

Федеральный проект по расселению аварийного жилфонда в России является частью нацпроекта "Жилье и доступная среда", рассчитанного до 2024 года. Объем финансирования федерального проекта в 2019-2024 годах составит 507 млрд рублей, из них 432 млрд рублей - из федерального бюджета, 68 млрд рублей - из региональных бюджетов, 7 млрд рублей составляют внебюджетные источники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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